Krátké video nejprve vysvětluje, proč se malá Champi dostala do péče zvěrolékařů. V indickém městě Solapur ji totiž lidé nalezli přilepenou k chodníku a celou pokrytou dehtem a zbytky uhlí. Zoufale potřebovala pomoci a ti, kteří ji nalezli, to věděli. Bylo jisté, že jestli nepřijde rychlá reakce, pes zemře.

Na videu je pak ukázaná celá záchrana zvířete, ze kterého lidé museli smýt dehet s pomocí rostlinného a kokosového oleje, aby psovi neublížili. Muselo to být neuvěřitelně nepříjemné, ale malá Champi jako by věděla, že pokud nevydrží, jsou její šance na přežití malé. Dehet z jejího těla nakonec záchranáři dostávali čtyři dlouhé dny, ale Champi to neuvěřitelně prospělo a od té doby se už její stav jen zlepšuje.

Watch the amazing transformation of this pup who was stuck to the pavement, covered in tar.

V současnosti je fenka naprosto k nepoznání od té, kterou před časem zachránili. Dorostla jí srst a konečně se jí vrátila i chuť k hraní s jinými zvířecími kamarády.

„Tohoto pejska mohla čekat osamělá a děsivá smrt, když byl doslova uvězněný dehtem ve žlabu. Nebýt rychlé pomoci od organizace Animal Rehat, asi by to tak dopadlo,“ uvedl viceprezident PETA Colleen O'Brien.

