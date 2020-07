Zmizení čtyřnohého mazlíčka bylo záhadou. „Šli jsme v neděli v podvečer lesní cestou, zabočila jsem a myslela, že jde za mnou. Jenže Muf nešel. Chvíli jsem na něj čekala a pak jsem ho začala hledat,“ popsala majitelka Jana Hlaváčová. Prohledala les v okolí cesty, sešla k silnici, ale pejsek nikde.

Rozjelo se velké pátrání, lidé z okolí sdíleli ztraceného Mufa na sociální síti. Majitelka se snažila celé pondělí psa najít. „Procházeli jsme i širší okolí, ale nikde nic. V jednu chvíli se mi zdálo, že slyším kňučení, znovu jsme Mufa volali, hledali, ale prostě nebyl,“ řekla.

Past pod povrchem

Muf totiž spadl do špatně zakryté betonové skruže a tiše trpěl pod zemí, kde by ho nikoho nenapadlo hledat. Až v úterý ráno se do toho vložila Cindy. „Je to opuštěná fenečka, které jsem se ujala začátkem roku. Začala na jednom místě čmuchat, a když jsem k ní přišla, co to tam má, viděla jsem skruž zakrytou větvemi. A uvnitř byl Muf,“ uvedla majitelka. Adoptovaná Cindy tak zachránila čtyřnohému parťákovi život.

Hasiči pomohli

Vyprostit Mufa z 1,5 metru hluboké pasti, kde se krčil ve vodě mezi odpadky, přijeli hasiči. „Pejsek nebyl viditelně zraněn, jen podchlazen. Předali jsme jej majitelce, která se o něho dále postarala,“ řekl mluvčí hasičů Petr Poncar. Skruž poté provizorně zakryli.

Zachráněný Muf

Mufa čekala po záchraně ze špinavé pasti koupel, pohodlí a bezpečí domova. Prohlédne jej veterinář, psík totiž po pádu do skruže na zadní tlapku kulhá. „Chce teď hlavně ležet, víte, on je zvyklý doma, a tady musel být v lese a sám. Ale věříme, že bude v pořádku,“ dodala majitelka. Nedobrovolný pobyt pod zemí tak snad Muf odnese jen pořádným leknutím.