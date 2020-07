Hasiči z Kladenska mají za sebou záchranu ježka, ten spadl do metr hluboké roury a nemohl se dostat ven. Než ho stihli vytáhnout ven, sežral myš.

V Červeném Újezdě museli v pondělí odpoledne zasahovat dobrovolní hasiči z Unhoště. Oznamovatel měl uvést, že do metr hluboké roury spadl ježek. Roura byla připravená na umístění vrat a nebyla nijak zakrytá. Jedovaté cukety mohou i zabít! Jak se vyvarujete otravy?

Záchrana nebohého všežrace chvíli trvala, hasiči totiž neměli to odpovídající náčiní a museli improvizovat. Ježkovy to ale zjevně nevadilo, čas si krátil tím, že se pustil do myši, která tam spadla před ním a zemřela.