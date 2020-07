Čekání na záchranu bylo ale dlouhé a vysilující. „Jeho kňučení uslyšel zřejmě až po několika desítkách minut,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela. Pejsek totiž už vykazoval značnou únavu a vysílení.

Vodorovná kanalizace, kde pejsek uvízl, ústila zhruba po devíti metrech do svislé kanálové vpusti pod asfaltovou silnicí. „Artur se ozýval z místa, které bylo blízko této vpusti, což hasiči zkontrolovali pomocí štěrbinové kamery. Poté, co pročistili zaneřáděný kanál, se jej snažili do kanálové vpusti nalákat konejšivými hlasy, ale to moc nezabralo,“ popisoval mluvčí záchrannou akci v Hornické ulici.

Páníček netrpělivě čekal

Hasiči proto pomalu tlačili pejska rourou. Artur nakonec hasičům pomohl sám, když se posunul posledních několik centimetrů plastovým vývodem až do kanálové vpusti, i když mu z vodorovné roury čouhala pouze hlava.

„Nejvyšší z hasičů s dlouhýma rukama, jištěný lanem, se pro něj úzkým otvorem dolů natáhl, opatrně ho uchopil za srst za hlavou, a tak jej zachránil,“ uvedl Kůdela.

V tu dobu už u hasičů netrpělivě přešlapoval i majitel křížence, kterému se pejsek zaběhl a od rána ho hledal.

Shodou okolností totiž uviděl zasahující hasiče a došlo mu, že zachraňují právě jeho Artura. Unaveného pejska si pak odnesl domů, kde ho čekala koupel a pořádná bašta.