Hasiči mají za sebou další z mnoha zajímavých a netradičních zásahů. Ve středu vyjížděli do obce Bukovina u Přelouče. V kanalizační trubce tam uvázl pejsek.

Majitelé labradora postrádali od pondělí, mysleli už na to nejhorší, když v tom se ozvalo slabé kňučení. „To se ozývalo z odpadní roury. Pravděpodobně zvědavý pes dovnitř vlezl, ale už se nemohl dostat zpět. Zůstal tam zřejmě tři dny uvězněný," popisuje drama mluvčí hasičů Jana Poláková.

Zvědavý čmuchal vnikl do vpusti, která měla v průměru 60 centimetrů, dostal se osm metrů daleko, ale pak už to nešlo ani tam, ani zpátky. „Jeden z hasičů se převlékl do speciálního obleku do vody a kolegové ho opatrně spustili do kanalizace. Práci hasičů komplikovala skutečnost, že pejsek byl hluchý. Naštěstí záchranná akce dobře dopadla," dodává Poláková.