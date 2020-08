Po úrazu elektrickým proudem šla dívka popíjet s kamarády. Jenže zkolabovala a zastavilo se jí srdce! Život jí zachraňovali strážníci, nakonec byla převezena do nemocnice.

Drama se v Holešově na Kroměřížsku událo 31. července po jedenácté hodině večer. „Viděli jsme hlouček lidí před restaurací, uprostřed ležela na zemi žena. Nejdřív nás napadlo, že to jen trochu přehnala s alkoholem,“ popsal strážník Jiří Petříček Kroměřížskému deníku.

Když s kolegou došli ke skupině, ukázalo se, že dívka měla zdravotní potíže. „Podlamovaly se jí nohy. Nemohla zvracet,” popsal její stav. Původ jejích potíží odhalila kamarádka nešťastnice. „Prozradila nám, že slečna byla dva dny zpět převezena do nemocnice po zásahu elektrickým proudem. Hospitalizaci následně ukončila na vlastní žádost, podepsala revers,“ vysvětlil jeho kolega Vítězslav John.

Stav dívky se stále zhoršoval, až úplně přestala dýchat. John proto začal s masáží srdce, která byla úspěšná. Vyhráno ale nebylo, do příjezdu záchranářů museli dívku oživovat ještě několikrát. „Vždy, když jsme ji otočili do stabilizované polohy, začali jsme ji opět ztrácet,“ popsal John. Pak konečně přijela sanitka a převezla kolabující pacientku do Kroměřížské nemocnice.