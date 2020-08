Vlastní dcerce podle obžaloby nejprve zasadila desítky ran pěstí. Poté Kristýnku (†3) rdousila rukama a škrtila kabelem. Nakonec ji ubodala nůžkami a tělíčko schovala do pračky. Podle znalců ale Alena (23) věděla i pod vlivem drogy, že to, co dělá, by dělat neměla.