Jedenáct mrtvých, z toho tři děti, neštěstí nepřežil ani rodinný pejsek a další lidé utrpěli popáleniny, někteří na desítkách procent těla. Krutá bilance sobotního neštěstí zdrtila nejen obyvatele Bohumína.

Průběh požáru byl podezřele rychlý

První zprávy o neštěstí se objevily okolo 18. hodiny a brzy vyšlo najevo, že došlo k obrovské tragédii. Po údajném žhářském útoku v Mírové ulici zachvátily byt panelového domu v 11. patře plameny. Uvnitř zahynuli tři dospělí lidé, tři děti a jejich čtyřnohý mazlíček. Hořelo patrně tak rychle, že prostě nestačili utéct.

„Pro nás je do jisté míry ne úplně normální, že velmi rychle došlo k rozvoji požáru v celém bytě," doplnil Vlček. Podle něj je u bytových požárů obvykle zasažen jeden pokoj. „V tomto případě ale hořelo napříč všemi pokoji a jsou zcela vyhořelé,“ uvedl ředitel krajských hasičů Vladimír Vlček..

Stačilo by pár desítek vteřin navíc

Burácející plameny a kouř se staly osudnými i dalším pěti lidem. Ti se se před kouřem a ohněm pokusili spasit skokem, při tom ale utrpěli zranění neslučitelná se životem.

„Chyběly desítky sekund a mohli jsme mít nafouknutou seskokovou matraci. A bezesporu ty následky by nebyly tak tragické,“ sdělil Vlček pro Českou televizi. A právě o čas šlo patrně při této tragédii v první řadě.

Spory o rychlost zásahu

Vlček také uvedl, pro televizi Prima, že první jednotky byly na místě několik minut po nahlášení požáru. Někteří lidé na sociálních sítích však měli jiný pocit. „Jeli jinak než měli, lidé jím ukazovali cestu a oni to objížděli kolem školky, aby toho nebylo málo tak zastavili na opačné straně, první 4 lidé skočili než začali tahat nějakou plachtu,“ popsal na facebooku Petr.

S tím souhlasí i líčení dalšího svědka. „Pod okny kde byli, nikdo nebyl jen lidi hasiči byli pod balkonem, vůbec se nic nedělo lidé řvali ať jim pomohou, nic, nejmíň 4 jsem viděla i děti pak padaly,“ popsala Lenka. To ale hasiči popřeli a opakovaně poukazovali na to, že prožitek času člověka čekajícího na pomoc je zkreslený. „Když čekáte na pomoc, tak vám každá sekunda připadá jako minuta,“ uvedl doslova Vlček.

Desítky minut se prý nic nedělo

Svědkyně Karin Šípková promluvila o tom, co na místě viděla, pro Českou televizi. „Nejdřív přijela policie, dvě auta, a sbalila toho pána, co to podpálil. Potom přijeli trojí hasiči a nedělo se půl hodiny, skoro tři čtvrtě hodiny nic,“ popsala.

„Lidi už hořeli, tak skákali z toho předního okna. Nejdřív vyskočila ta paní a za ní začali skákat ostatní. To bylo jedno za druhým. A hasiči teprve potom vytáhli plachtu (….) a než začali hasit...“ svěřila se rovněž konsternovaně.

„Já jsem vždycky stála při hasičích a při policii (…), a všichni nadávali, všichni už na ně řvali, ať hasí. Normálně, já jsem si myslela, že jsem na nějakém srazu maturantů," dodala.

Policie zadržela podezřelého

Mluvčí Policie Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel potvrdil, že policie zadržela podezřelého. Jedná se o muže, ročník 1965. Kriminalisté pracují s verzí, že šlo o úmyslné zapálení. Jak uvedli svědci a potvrdil i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), zadržený na sebe sám upozornil. Motivem jeho šíleného činu měly podle něj patrně být sousedské spory.