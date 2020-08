V neděli dopoledne si Jasmínka hrála se svým bráchou Samkem. Hra však skončila tragicky. Krátce před jedenáctou hodinou dvouletá holčička vypadla z okna bytu, který leží ve třetím patře. Jedná se zhruba o dvanáct metrů.

Podle informací deníku Plus Jeden Deň byla s dětmi doma jejich máma Anežka, která zřejmě v době, kdy se Jasmínka přiblížila k oknu, vařila oběd. „Okolo jedenácté hodiny mě vystrašil hukot vrtulníku. Běžel jsem se podívat, co se děje a viděl jsem už jen to, jak malou odnášejí záchranáři,“ uvedl soused rodiny.

Holčička strašlivý pád přežila, ale byla převezena do bratislavské nemocnice na jednotku ARO. Dědeček Jasmíny pro televizi Markíza uvedl, že vnučka chvíli neposedí. „Ona pořád skáče, ze židle, ze stolu. Když ji hlídám, nemůžu ani vařit, ona je moc živá,“ vypověděl.

V okně, z něhož spadla, byla síťka, kterou děvčátko zřejmě vystrčilo. „Mám stejnou síťku a také s ní bývají problémy. I mně vypadla, když jsem ji před lety nepřipevnil dobře. Sousedi možná byli na tom stejně… Je to strašná tragédie, rodiče jsou velmi slušní a příjemní, máma byla doma, otec pracoval v Čechách,“ dodal soused s tím, že pád děvčátka zmírnil parapet.

I tak pro holčičku letěl vrtulník, který ji transportoval do nemocnice. Případem se zabývá policie. „Policie vyšetřuje případ jako přečin ublížení na zdraví,“ uvedla pro Plus Jeden Deň policejní mluvčí Renáta Čuháková.