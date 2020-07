Podle prvotních zpráv bylo zraněných šest a bourala tři auta, to se ale nepotvrdilo. Pětadvacetiletý řidič Škody Octavie podle mluvčí předjížděl v úseku, kde by předjíždět neměl, a čelně narazil do protijedoucího vozu Audi.

V něm cestovali pětadvacetiletý řidič se stejně starou spolujezdkyní. Řidič octavie a spolujezdkyně z audi utrpěli těžká zranění, druhý z šoférů z nehody vyvázl bez zranění.