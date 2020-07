Během své kariéry si vydělala na mnoho a mnoho let dopředu, rozhodla se proto s prací seknout a zařídit si snový život. Místo toho ale o něj přišla. Pokousal ji žralok. Nedožila se ani nemocnice, zemřela prakticky na místě. Její dcera, se kterou byla ve vodě u břehů Maine, přežila útok bez škrábnutí.

Odešla plná života do předčasného důchodu, pak ji ale zastihla nečekaná smrt. Julie Dimperio Holowachová (†63) z New Yorku milovala život a jako bývalá vysoce postavená manažerka v módním průmyslu měla dost prostředků na to, zařídit si ho v důchodu dlouhý a příjemný. Ovšem člověk míní a příroda mění. Julii smrtelně zranil žralok.

„Podříznu ji a hodím dolů!“ Matka miminka popsala, co předcházelo hororu u Sezemic. Tyran skončil ve vazbě

Stalo se to v půl čtvrté odpoledne místního času nedaleko břehu v americkém státě Maine hraničícím s Kanadou. Podle odborníků se nejspíš jednalo o napadení velkým bílým žralokem. Julia byla podle očitých svědků s dcerou ve vodě, kde se hlasitě smály a užívaly si sluníčka i vody, obě v neoprénových plaveckých kombinézách. Předpokládá se, že si ženu paryba zřejmě spletla se svojí potravou - s tuleněm.

Snažili se ji zachránit kajakáři

Jak napsal server Daily Mail, v jednu chvíli Julie kolem sebe začala máchat rukama a zmizela pod hladinou. Očitý svědek prý zdálky dokonce viděl, jak Julii něco pod vodou zprudka vyhodilo do vzduchu. Dcera okamžitě připlavala zpátky na břeh, kde na suché zemi z posledních sil začala volat o pomoc. Protože se poblíž místa napadení tou dobou plavili v kajaku dva lidé, dopravili Julii na břeh. Byla ale na místě mrtvá.

Hejno vos napadlo babičku a malého vnoučka: Dítě nepřežilo! Žena skončila v nemocnici

„Měla skvělou fyzickou kondici, létala pravidelně mezi svými třemi domovy v New Yorku, ve státě Maine a na Floridě,“ řekla pro New York Post o své mrtvé dlouholeté kamarádce Karen Murrayová. „Milovala život, byla temperamentní a plná elánu, běhala maratony i triatlony.“

Výjimečný žraločí útok v oblasti

Žádné zdravotní komplikace ji netrápily, chtěla proto teď žít tak, jak si kdysi vysnila - cestovat, užívat si a věnovat hodně času manželovi a rodině. Měla dospělého syna a dceru, kteří ji oba milovali. Podle slov kamarádky to byla velmi chytrá obchodnice, ve své branži prý skutečné eso.

Simonka (†2,5) se udusila švestkou: Rodina popsala zoufalý boj o její život

Úřady označily útok na člověka jako „v oblasti velmi výjimečný“, žádné pláže se proto nezavíraly. Jen bylo vydáno doporučení pro plavce, aby se zdržovali dále od hejn ryb, kterými se mohou živit dravé ryby... a případně i žraloci.