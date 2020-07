Velké pátrání rozjela v neděli ráno miramarská policie poté, co byl ve městě nalezen chlapec bez rodičů. Podle policie je mu okolo dvou až tří let. „Prohlédli jsme to kolem a dívali se, jestli někde nejsou rodiče. Nikdo z nás tohle dítě ještě nikdy neviděl,“ sdělila Local10 Lori Rodriguezová, sousedka, která dítě našla. Řekla, že chlapec neměl ani boty, jen špinavou plenku.

Policisté poté zveřejnili fotografii ztraceného dítěte a žádali veřejnost o pomoc. Pátrání bylo však bezúspěšné. „Děkujeme veřejnosti a mediím za sdílení fotografie i za tipy, které jsme od vás dostali. Bohužel momentálně nemáme žádné novinky,“ uvedla policie v pondělí na twitteru. Později se jim povedlo identifikovat ženu, která by zřejmě mohla být chlapcova matka, jde o Leilu Cavettovou (21), která se pohřešuje.

Díky mnoha sdílením se fotografie dostala k sestře hledané ženy, Gině Lewisové. Ta ve ztraceném dítěti okamžitě poznala syna své sestry. „Když jsem fotku uviděla, byla jsem si stoprocentně jistá, že je to Kamden. Otázkou je, proč je na Floridě,“ řekla pro místní media Gina. Chlapec s matkou totiž žijí v Jasperu v Alabamě, což je od místa, kde byl Kamden nalezen, 12 hodin jízdy autem!