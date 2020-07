Muži se zpěnila krev v žilách údajně poté, co mu bývalá partnerka zatelefonovala, že ruší společný oběd. Na tom se totiž prý před několika dny domluvili. Sedl do auta, nastartoval, prudce se rozjel, přejel cyklostezku i chodník a v plné rychlosti vjel do vchodu paneláku, kde jeho ex bydlí. Zdemolováním vchodu způsobil škodu bezmála za 100 tisíc. Štěstí bylo, že nikoho nezranil.

Po výkonu se šel posilnit?

Šoféra našli policisté v nedalekém baru, v dechu měl 3,84 promile. „Souhlasil s výsledkem dechové zkoušky a přiznal i demolici vchodu, kterou vysvětlil nezvladatelným vztekem,“ řekl Blesku policejní mluvčí František Kořínek. Nezapíral ani to, že „pod parou“ byl už v době šíleného nápadu. Před jízdou prý ale vypil pouze čtyři dvanáctistupňová piva.

Video Video od PČR Prostějov zachycuje chlapa, který z pomsty vjel autem do vchodu paneláku bývalé přítelkyně. - Policie ČR

Od zákazu k obvinění

Po vystřízlivění byl obviněn z maření výkonu úředního rozhodnutí, protože má zákaz řízení, z ohrožení pod vlivem návykové látky a z poškození cizí věci. Teď mu hrozí až tři roky vězení.

„Vzhledem k tomu, že vozidlo použil jako nástroj ke spáchání trestné činnosti, na místě jsme toto zajistili. V případě odsouzení může automobil propadnout státu,“ dodal Kořínek.