Opilec jel s tmavým volkswagenem od centra Všerub na Pláně, udržet se na své polovině silnice pro něj ale byl nadlidský výkon. V mírné zatáčce přejel do protisměru a sestřelil volvo.

Policistům, kteří k nehodě dorazili, přichystal překvapení. „Dechová zkouška byla pozitivní s výsledkem 3,37 promile,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Řidička (39) volva alkohol před jízdou nepila.

Nebylo to zdaleka vše. Výtečník neměl totiž za volantem co dělat, až do července má uložený zákaz řízení. Navíc je v podmínce za jízdu pod vlivem alkoholu.

„Policisté dále zjistili, že na vozidle Volkswagen byly namontovány registrační značky, které jsou registrované na jiný osobní automobil,“ dodala Brožová. Opilec má teď co vysvětlovat.