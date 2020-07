Mladého milionáře pronásledoval vrah ve výtahu až do milovaného bytu, kde ho nejdříve omráčil a několikrát bodl do hrudi, alespoň takhle zní hypotéza vyšetřovatelů po pitvě. Neznámý útočník byl s největší pravděpodobností 25 hodin v bytě s mrtvolou, než se ji jal rozsekat na kousky elektrickou pilou.

Tělesné ostatky teprve třiatřicetiletého talentovaného podnikatele našla v úterý jedna z jeho sester, která se o Fahima začala bát, když se dlouho neozýval. Zazvoněním na zvonek v 15:30 vyrušila vraha, který byl zrovna uprostřed porcování, které prováděl s chirurgickou přesností. Policie tak usoudila podle krve, která ani nestihla zčernat.

Mladého milionáře rozřezal vrah elektrickou pilou v jeho luxusním bytě: Práce profesionála, odhaduje policie

Hlavu, paže a nohy schoval pachatel do plastových pytlů, než utekl po požárním schodišti. Nestačil ani vypojit elektrickou pilu. Kdyby nebyl vyrušen, jednalo by se o profesionální řezničinu, paže byly odřezány v ramenou, nohy pod koleny. Na místě činu bylo vidět, že se snažil udělat co nejméně nepořádku, části těla a krev se nacházely jen v jednom z rohů bytu.

Policie má k dispozici záznam z kamer ve výtahu, kde Fahim pomáhal zmáčknout maskovanému muži tlačítko na klíč, než společně vyjeli do sedmého patra, tedy přímo do luxusního bytu mladého milionáře. Následovala slovní potyčka, než se mladík zhroutil omráčený k zemi, kde ho vrah několikrát bodl nožem do hrudníku. Co se dělo dál, kamery nezaznamenaly.

Zdroje policie tvrdí, že vražda Fahima Saleha byla motivována finančně, vyšetřovatelé proto hledají možné motivy či podezřelé u obchodních záležitostí. Mladík byl totiž talentovaným podnikatelem, svůj milovaný byt si pořídil za necelých 53 milionů kč.

Zaměřoval se na investice v rozvojových zemích, v Nigérii provozoval až donedávna motocyklovou taxislužbu, kterou po zákazu vlády přetransformoval na společnost pro rozvoz jídla. Mimo to vyvinul například prankcallovou (vtipné nachytávací hovory) aplikaci, která měla v USA obrovský úspěch.

Vrah je stále na svobodě, policie se snaží sehnat co nejvíce svědků a důkazů, které by vedly k jeho dopadení.