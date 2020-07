Policie v souvislosti se čtvrtečním výbuchem v Bolaticích na Opavsku oslovila soudní znalce, hlavně v oboru zabývajícím se trhavinami. Mají určit, co explozi způsobilo. Jednou z verzí je úmyslné odpálení. Výbuch poškodil několik domů a zaparkovaných aut.

„Kriminalisté pokračují v kompletaci informací, které se týkají čtvrteční exploze mezi rodinnými domy v obci na Opavsku. Stále platí, že kriminalisté prověřují rovněž verzi, že výbuch nezjištěného předmětu způsobila neznámá osoba,“ mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

Na vyšetřování se podílejí také specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství, kteří vyhodnocují zajištěné stopy. Jasno by do případu mohly vnést závěry znalců, které policie osloví či už oslovila. Vyšetřování podle Štětínské ale ještě nějakou dobu potrvá. „Čas potřebují znalci na posudky i kriminalisté, kteří budou vyhodnocovat svědectví,“ řekla. Dodala, že s ohledem na množství otazníků a charakter události by byl v této chvíli komentář k možnému motivu jednání neznámého pachatele spekulací.

„Letěla jsem ven v pyžamu, samozřejmě lidé už byli v oknech, já jsem takovou ránu nezažila,“ řekla pro CNN Prima News obyvatelka Bolatic. „Celý dům se otřásl v základech,“ dodala. „To byla taková rána, každého hned napadl granát, nebo bomba,“ souhlasila další z občanek.

Podle informací televize k plotu domu někdo zřejmě položil výbušninu, nebo výbušný systém. Podle policejní mluvčí totiž vyšetřovatelé předběžně vyloučili únik plynu. Majitel domu se k případu odmítl vyjádřit.