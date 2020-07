Stovky kilometrů od nejbližšího města uprostřed sibiřské divočiny žije Agafja Lykovová. Rodina poustevnice (76) do odlehlých lesů utekla před Stalinem ve 30. letech minulého století. Poustevnici se rozhodla navštívit populární blogerka Arina Šumakovová, která má nyní opletačky s ruskými úřady. Před svou cestou totiž nepodstoupila testy na covid-19, čímž ženu, která nepřišla do styku s civilizačními nemocemi, ohrozila na životě!

Agafja Lykovová se narodila v chatrči uprostřed sibiřské divočiny poté, co její rodina uprchla na odlehlé místo, vzdálené 241 kilometrů od nejbližšího města, kvůli náboženským perzekucím Stalina. Postavili si tam příbytek a v divočině už zůstali. O jejich existenci se sovětské úřady dozvěděly až o 40 let později, když nad nimi letěli sovětští geologové, kteří spatřili jejich příbytky.

Video Blogerka navštívila světovou nejosamělejší poustevnici (76): Úřady se bojí, že ji nakazila koronavirem! - Instagram

Agafja, která se stala ruskou ikonou, nikdy nepřišla do styku s civilizačními nemocemi. Celý život žije jako poustevnice obklopena přírodou a jediný, kdo ji v jejím příbytku občas navštíví, jsou úředníci. Podle informací britského deníku Daily Mirror se úřady domnívají, že její bratři a otec, kteří zemřeli v roce 1978, nepřežili kontakt s moderními nemocemi. Zahynuli totiž náhle poté, co přišli do kontaktu s lidmi „zvenčí“.

Navštívit Agafju, která má kvůli malému kontaktu s lidmi oslabenou imunitu, se v době koronakrize rozhodla blogerka Arina Šumakovová. Mladá inluencerka si získala dva miliony sledujících na instagramu svými příspěvky z cest po celém světě. Arina dlouho toužila navštívit Agafju, tak si najala vrtulník a se svým týmem se k ní vydala. Při návštěvě nafotila a natočila spoustu videí, s nimiž se pochlubila na instagramu a rozčílila sibiřské úřady. „Jednoduše ignorovali všechny zákonné požadavky a navštívili ji,“ uvedl mluvčí pro přírodní rezervaci Chakasko.

„Požádali jsme blogerku, aby poskytla negativní testy na covid- 19. Nyní se velice bojíme o Agafju,“ dodal mluvčí s tím, že blogerka na sobě ani neměla respirátor. Na blogerku byla podána žaloba a zrovna tak na pilota, který ji tam dovezl. Ovšem blogerka se brání tím, že poustevnice byla šťastná, že ji přijela navštívit.

„Pilot nám striktně zakázal se Agafji dotknout. Ale když jsme odjížděli, řekla jsem jí: Agafjo, chci vás tak moc obejmout, ale bylo mi to zakázáno. A ona mi řekla: Můžeme se obejmout, on (pilot) nás nevidí,“ uvedla Arina.