Na kameru v jednom ze svých videí říká, že její dcera právě dostala na zadek. Pláč děvčátka se ozývá jako hrůzná kulisa. Co udělalo tak hrozného, že si zasloužilo takovou „výplatu“ od své mámy?

„Je jedno, kolikrát jí řeknu, že si nemá hrát s mým make-upem! Nikdy mě ku*va neposlouchá!“ hlásá rozhořčená Michelle na kameru poté, co jí dcerka zničila paletky se stíny. Navíc nazlobená matka dodává: „Dala jsem jí pořádnou lekci. Bolí mě ruce, protože jsem z ní doslova vše vymlátila.“

Prý ví, že s tím většina rodičů nebude souhlasit, ale dušuje se, že své dítě běžně nebije, dokud to není naprosto nutné. Maximálně ho plácne přes zadek.

I když kontroverzní video Graceová ihned stáhla, dostalo se ven a stal se z něj pořádný virál. Někteří rodiče na ni dokonce zavolali sociálku, aby ji upozornili, že toto chování rozhodně není v pořádku.

Michelle Graceová se nechala jednou dokonce slyšet, že „její make-up pro ni znamená totéž, co její děti, že ho chrání vlastním životem“. Taková hloupost samozřejmě pobouřila další, kteří si přisadili, že pokud nejsou pro ni děti více než šminky, tak k tomu asi nemá smysl nic dodávat.

Youtuberka se pak následně k celé kauze vyjádřila, že ji to mrzí, že se nechala unést emocemi. Ale úřady se o ni už zajímají a celou situaci podrobně přezkoumávají. Někteří mají zkrátka dost zkreslené představy, jak by měli vychovávat své děti. A když uplatňují doslova středověké metody, tak to ostatní nemůže nechat chladnými.