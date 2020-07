Tragickou srážku vlaků u Perninku nepřežili dva lidé. Třicet je jich zraněno. Šest z nich přitom podle CCN Prima News vážně. „Čtyři převezl vrtulník do Fakultní nemocnice v Plzni, jeden člověk skončil v Nemocnici v Ústí nad Labem, jeden ve Zwickau a jednoho odvezla sanitka do Karlových Varů,“ řekl Blesk.cz mluvčí záchranky Radek Hes. Lehce zraněné pak odvezly sanitky a hasičský autobus do karlovarské nemocnice.

Policie zadržela strojvůdce

Všichni zranění byli vyproštěni. Proč se vlaky srazily, zjišťují policisté ve spolupráci s Drážní inspekcí. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu obecné ohrožení z nedbalosti. Jednu osobu jsme zadrželi,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. Podle informací Blesku je zadrženým jeden ze strojvedoucích.

„Jeden ze strojvůdců tam seděl na svahu vedle kolejí a naříkal 'Co jsem to udělal, co jsem to udělal...' Přitom vzlykal a držel se za hlavu,“ popsal Právu jeden z místních obyvatel.

„Je zřejmé, že došlo k selhání lidského faktoru,“ řekl o srážce vlaků na Karlovarsku v ČT bez detailů ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO), který přijel na místo neštěstí.

Pomáhali i Němci

Na místo neštěstí vyrazilo sedm záchranek z Karlovarského a tři z Ústeckého kraje. „Aktivovali jsme první stupeň hromadného postižení osob. Jedná se i o mezinárodní zásah, pomáhá záchranná služba ze Saska včetně letecké z Chemnitzu,“ sdělil rovněž Hes.

Na pomoc vzlétly i záchranářské vrtulníky z Jihočeského, Plzeňského a Ústeckého kraje i z Prahy. Nápomocné jsou i vrtulníky z Německa. Jak uvedla ČT, v obtížně přístupném terénu zasahovalo také 11 jednotek hasičů.

První informace po nárazu

Podle mluvčího drážní inspekce Martina Drápala k nehodě došlo mezi stanicí Nové Hamry a dopravnou Pernink. „Dle prvotních informací je na místě větší počet zraněných. Provoz na trati je přerušen. Drážní inspekce bude šetřit příčiny a okolnosti mimořádné události v místě jejího vzniku,“ uvedl krátce po neštěstí Drápal.

Jak sdělila drážní inspekce, k neštěstí došlo v 15.10 hodin. „Srazil se osobní vlak Os 17110 (Karlovy Vary dolní n. - Johanngeorgenstadt) s osobním vlakem Os 17113 (Johanngeorgenstadt - Karlovy Vary dolní n.),“ uvedla. Provoz na trati bude obnoven až ve středu.

Kvůli srážce vlaků vyhlásila krajská nemocnice v Karlových Varech takzvaný traumaplán. Ten se aktivuje v případě mimořádných událostí, kdy se čeká více zraněných. „Máme připravený traumatologický, anesteziologický tým. Zatím jsme ošetřili pět zraněných a čekáme na příjezd transportního autobusu s lehce zraněnými,“ řekl mluvčí karlovarské nemocnice Vladislav Podracký.

