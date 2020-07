Na policisty a záchranáře čekal v neděli netradiční zásah. Muž (37) narazil v Hradci Králové na Malšovickém mostě do zábradlí. Tím to ale neskončilo, se svým autem zábradlí projel a spadl na silnici pod mostem. Do dvou koní u Karviné se zahryzl pes: Z díry v ruce jezdkyni lezly žíly, popsala kamarádka Milena

Auto pod mostem zůstalo ležet na střeše. „Přivolaní policisté naměřili řidiči 2,44 promile alkoholu v dechu. Dále zjistili, že vozidlo není pojištěno. Řidič byl s ohledem na svá zranění předán do péče lékařů. Ke zranění jiných osob nedošlo,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Majerová.