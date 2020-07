Kněz Jan a sestra Agáta G., oba z Polska, chtěli sloužit Bohu. On byl knězem deset let, ona se chystala složit řádový slib. Jejich vzájemné city byly ale hlubší, pár se rozhodl vzít a pak se starat o děti bez domova. Teprve pak se projevila jejich sadistická povaha.

Podle polských médií, které se případem tyranských rodičů zabývají, šlo páru jen o peníze. Za každé handicapované dítě v péči totiž dostali příspěvek 5000 zlotých (cca 30 tisíc Kč). Manželé tvrdili, že děti, o které se starali, trpí bludy, mentálními dysfunkcemi, epilepsií či dětskou mozkovou obrnou, ale po prozkoumání případu se zjistilo, že většina těchto informací byla lživá.

Nejdříve přijali do péče sourozence - jedenáctiletého Pawla a čtyřletou Agnieszku. Krátce poté oznámili Centru podpory pro rodiny, že chlapec svou sestru obtěžuje, Pawel byl proto poslán do psychiatrické léčebny. O tři roky později si osvojili další dva chlapce ve věku 4 a 6 let a osmiměsíční dívenku. Všechny údajně už od roku 2009 soustavně týrali. To vyšlo najevo v roce 2013, když si tehdy jedenáctiletý Damian postěžoval učitelce na situaci doma.

Handicapovaný chlapec se přiznal, že se nechce k pěstounům vrátit, protože by jej „vzali do lesa“. Během vyšetřování bylo zjištěno, že Jan a Agáta děti mlátili paličkou na maso. Sourozenci byli na noc pevně přivazováni k židlím punčochami, což u dvou dětí způsobilo trvalé zranění v podobě jizev. „Za obzvláště kruté týrání čelí až deseti letům vězení,“ řekl tehdy podle portálu FAKT24 Janusz Walczak, tehdejší mluvčí okresní prokuratury.

Sadističtí pěstouni děti trestali i za ty nejdrobnější přestupky, například za to, když se zašpinily při jízdě na kole. Nutili je pak klečet dlouhé hodiny s rukama ve vzduchu. Děti byly vyhladověné, zmatené a bylo jim hrozeno, že je odvezou do lesa. Pár mimo jiné také přesvědčoval své okolí, že jsou děti sexuálně hyperaktivní, retardované, agresivní, lžou, kradou a utíkají z domova. Ve škole však žádné z těchto problémů nevykazovaly, byly slušné a veselé.

Jan a Agáta se zpočátku obviněním bránili, dokonce z napadání mladších sourozenců vinili nejstarší Agnieszku. Prý k němu docházelo, když nebyli doma. Ukázalo se však, že dívku ke trýznění sourozenců přiměli sami. Za odměnu ji pak brali například nakupovat. Pár se nakonec přiznal a vyjádřil nad svými činy lítost. Mučení soudu v roce 2015 vysvětlili tak, že jim situace „přerostla přes hlavu“.

Bývalý kněz a jeptiška byli odsouzeni k pěti letům vězení a na 15 let jim byla zakázána práce s dětmi. Koncem června byl případ znovu přezkoumán, beze změny. Konečný rozsudek ale dosud není pravomocný.