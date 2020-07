Táta mladičké Valerie zemřel při tragické nehodě: Na jeho počest vyrazila na běh kolem republiky!

V Moravském Berouně na Olomoucku došlo v dubnu k tragické nehodě, motorkář Libor zemřel po srážce s osobním autem. Za tragédii může pravděpodobně to, že řidič auta nedal přednost zprava. Josef Kuča (†21) umučil Marečka (†2): Před smrtí ve vězení poslal rodině dopis

Mladá Valerie tak přišla o svého tatínka, který navíc odešel v den, kdy měla svátek. „Bylo to těžké a pro mě těžko pochopitelné, proč si smrt bere vždy tak dobré lidi. Jedinou útěchou možná bylo, že zemřel při tom, co miloval. Ale dala bych všechno na světě, abych se s ním mohla aspoň rozloučit,“ napsala.

Naplní jeho velké přání

Její táta měl jeden velký sen. Na svém stroji chtěl podél hranic objet celou Českou republiku. Jenže to se mu už nesplní, a tak se o to aspoň pokusí jeho dcera. „Je to jednoduché, když nemůže on na motorce, tak to já oběhnu! Bude to asi 2084 km,“ napsala. Milionářka Anastázie (†18) se zabila na motorce: Kamarádi sdíleli fotku těla před kremací!

A jak napsala, tak i udělala! V pátek je na cestě už čtvrtým dnem. Na zádech má reflexní batoh, lékárničku a náhradní boty. „Zdravím všechny, doufám, že vydrží počasí, protože jsem už i zmokla, ale jinak to zvládám,“ napsala nedlouho poté co vyrazila na svou předlouhou trať.

Ocení společnost i střechu nad hlavou

Ve svém původním příspěvku prosila lidi, zda by u nich občas nemohla přespat. „Bude to náročné, a občas bych ráda třeba i spala někde jinde, než venku anebo bych byla ráda za běhací společnost,“ vzkázala. Přiložila i seznam větších měst, přes které vede její trasa.

Dojemný příspěvek obsahuje také seznam měst na trase Valerie