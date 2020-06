Obce Šumvald, Břevenec a jejich okolí zasáhla téměř před týdnem velká živelná pohroma. Po velké průtrži mračen se jimi prohnala lokální povodeň, která ničila vše, co jí stálo v cestě. Už několik dní místní pracují, aby se zde život mohl vrátit do starých kolejí. Pomáhají si, v čem jen to jde.