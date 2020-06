Tak to se jen tak nevidí! V Markvarticích na Děčínsku objevili překvapení celníci při kontrole prodejny smíšeného zboží květináče s konopím, ze kterého se získává marihuana.

U vchodu zjistili, že se u něj nachází osm květináčů s podezřelou rostlinou. Služební pes pak zavětřil stopu a zavedl celníky na místo, kde se nacházelo dalších dvacet dva kusů květináčů se solidně vzrostlými rostlinami konopí.

Ty nejmenší dosahovaly výšky 10 centimetrů, ty největší dokonce 30. Celníci provedli drogový test, který reagoval pozitivně na kanabis, uvedl portál E-Děčínsko. Pro podezření ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami byl případ předán policii.

Prodejci hrozí až pět let za mřížemi