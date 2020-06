Tak tuhle fotku si motorkář z Novojičínska za rámeček asi nedá! Městští policisté z Nového Jičína ho vyfotili, jak jel v obci téměř stokilometrovou rychlostí a pouze na zadním kole. Strážníkům se ho ale nepodařilo chytit. Co na to dopravní expert Roman Budský?

Nebezpečnou jízdu městem rychlostí 93 kilometrů za hodinu oproti povolené padesátce zaznamenal radar městské policie. Ten hazardéra vyfotil u vjezdu do Nového Jičína. Bohužel espézetku nezachytil. „Překročil rychlost jednoznačně. Nemáme ale zatím žádnou možnost, jak piráta dohledat,“ řekla Blesku tisková mluvčí strážníků Ilona Majorošová. Smrtelná nehoda na Chomutovsku: Srážku tří vozidel nepřežil motorkář!

Po motorkáři přesto strážníci i policisté pátrají. Zástavbou se totiž řítil k nedalekému přechodu pro chodce. „Jak by asi zabrzdil, kdyby mu tam někdo vstoupil," posteskla si mluvčí.

Budský: Jízda na zadním ohrožuje životy!

Blesk.cz oslovil dopravního experta Romana Budského z Platformy VIZE 0: „Rychlost jízdy přes limit je hrubé porušení zákona. Řidič se řítil rychlostí o 43 kilometrů za hodinu vyšší, než je povoleno pro vjezd do obce. To samo je na zákaz řízení,“ myslí si Budský.

Přesně právně definovaná ale jízda na zadním kole motocyklu v provozu není. Spíš by mohlo podle Budského dojít k porušení obecných povinností účastníka silničního provozu. „Pokud se jedná o jízdu na zadním kole, jde o to, že každý účastník silničního provozu se má chovat tak, aby svým chováním neohrožoval bezpečnost ostatních účastníků a neohrožoval majetek či zdraví jiných osob ani svůj vlastní,“ popsal chování motorkáře dopravní expert. Drastické záběry: Jízda 150km rychlostí, náraz a let vzduchem! Opilý motorkář prchal před policií

„Osobně si myslím, že jízda na motocyklu na zadním kole v silničním provozu vysoce nad povolený rychlostní limit ohrožuje životy,“ dodal Budský s tím, že nejde jen o motorkáře, ale i o ostatní řidiče.

Až roční zákaz

„Motorka má dvě kola proto, aby se po nich jezdilo, a ne, aby se jezdilo jen po jednom z nich. To samo o sobě je nestabilní, nemáte to čím řídit, čím zabrzdit, kdyby k čemukoliv došlo" podotkl Budský. Kdyby na silnici byla nějaká překážka, neměl by řidič jedinou šanci reagovat.

Řidič může podle Budského hájit své chování tím, že měl situaci pod kontrolou a jel po přehledném povrchu komunikace. „Nemá vůbec jistotu, že jede po absolutně hladkém silničním povrchu. Co když tam 20 metrů před ním číhá kámen nebo něco vyfrézovaného," to je v realitě českých silnic podle něj dokonce pravděpodobné. „Kdyby zadním kolem najel na nějakou takovouhle překážku, tak jej to rozhodí a nemá vůbec šanci tu motorku zvládnout. Je to hra na náhodu," dodal s tím, že podobné hrátky jsou akorát riskantní. Šílené VIDEO: Zfetovaný šofér proletěl Průmyslovou ulicí v protisměru! Naboural, pak utíkal, policie hledá svědky

Za překročení rychlostního limitu v obci podle Budského hrozí motorkáři 6 až 12 měsíců zákaz řízení a pokuta mezi 5 až 10 tisíci korun a rovněž 5 bodů. „V každém případě si minimálně půl roku nezajezdí," dodal.