Hrdina Slovenska? Učitel a zástupce ředitelky školy ve Vrútkách Jaroslav Budz se postavil šíleného mladíkovi Ivanovi (†22), který se rozhodl vtrhnout do školy a zabíjet! Oblíbený pedagog za to zaplatil cenu nejvyšší. Lidé litují ztráty oblíbeného pedagoga a premiér chce jeho statečnost ocenit vyznamenáním.

Útok mladého muže Ivana (†22), jenž ve škole ve Vrútkách na Slovensku napadl nožem pět lidí, otřásl ve čtvrtek dopoledne celou zemí. Muž nožem pobodal děti i dospělé, mezi nimi i ředitelku školy, kterou napadl jako první. Ona a jeden žák, chlapec (10) jsou nadále ve velmi vážném stavu. Dva mrtví po útoku na základní škole ve Vrútkách: Vraždil bývalý žák!

Po tragické události zůstali dva mrtví. Prvním je učitel matematiky a chemie Jaroslav Budz. Byl i zástupcem ředitelky, mezi svými žáky byl oblíbený. Druhou obětí je samotný útočník, který se dal na útěk, dostihla ho ale policie, která ho zastřelila.

Byl to nejspíš právě oblíbený matikář Jaroslav, kdo zabránil daleko větší tragédii. Když Ivan (†22) vstoupil do první třídy, kde napadl ředitelku a dvě děti, ozval se hluk. Jaroslav přiběhl, aby všem ve třídě pomohl! A právě jeho spontánní hrdinský čin se mu stal osudným. Šílený útočník mu zasadil bodné rány, kterým na místě podlehl.

Vzpomínková akce u školy

Několik hodin po útoku se u školy sešlo několik studentů a obyvatelů města. Přišli k místu neštěstí zapálit svíčky a položit květiny. „Všechny nás to velmi sebralo. Spolužáky, kamarády, Vrútčany. Spontánně jsme si začali psát a založili na sociální síti vzpomínkovou akci. Informovali jsme lidi, že se bude konat. Je to velmi smutná věc. A jsme dojatí, že přišlo tolik lidí zapálit svíčky a uctít jeho památku,“ řekl pro tvnoviny.sk bývalý student školy Matěj. Smrtící útok na školu ve Vrútkách: Vnuka bodl do břicha, popsal děda školáka (10)

Státní vyznamenání?

Premiér Igor Matovič nazval Jaroslava hrdinou. „Obětoval svůj život, aby zachránil životy dětí a učitel. Čest jeho památce,“ napsal.

Později dodal: „Skvělého učitele Jaroslava Budza, která obětoval vlastní život, aby zachránil životy jiných, oficiálně navrhnu paní prezidentce na udělení státní vyznamenání In Memorian.“ Ke statusu přidal #HrdinovéNeumírají.

„Upřímnou soustrast a čest hrdinům. Byla to nesmírná odvaha,“ napsal Pavel pod příspěvek premiéra Slovenska Igora Matoviče. „Není větší oběti, než když dáš život za své přátele... upřímnou soustrast,“ přidává se Ľubo.

Stav ředitelky se zhoršil!

Další zraněné se naštěstí podařilo zachránit. Ještě ale nemají vyhráno. Chlapec (10), kterého útočník bodl do břicha a ramene je ve vážném stavu v nemocnici. Utrpěl mnohočetná bodná poranění hrudníku a břicha.