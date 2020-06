Milenci v jižní Anglii dostali několikaleté tresty za dětskou pornografii. Manželka šéfa úspěšné firmy, dostala 8 let za výrobu a distribuci, její milenec 2 roky za to, že od ní materiály přebíral. Ona se u soudu hájila, že ji ke všemu milenec donutil, ale nebylo jí to nic platné!