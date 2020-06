Bylo to scéna, kterou bude mít Tawney Willisová (31) před očima už do konce života. Kolem 4. hodiny ranní přišla zkontrolovat svého syna Franka MacRitchieho (†9) do jejich karavanu. Celou noc předtím pařila s kamarády ve vedlejším karavanu - poslouchali hudbu, pili alkohol a šňupali kokain. Na svého vlastního syna si ale vzpomněla pozdě. Našla ho v tratolišti krve. Vedle stál celý od krve obrovský pes její kamarádky Sadie Totterdellové (29), napsal Daily Mail.

K tragédii došlo v dubnu 2019 v kempu poblíž městečka Looe. Zvířeti se říkalo Winston a jednalo se o velmi silného, 45 kilogramů vážícího křížence amerického buldoka se stafordšírským bulteriérem.

Není jasné, co přesně se v karavanu odehrálo. U soudu ale zaznělo, že několik hodin před útokem Frankie psa plácl po čumáku, což se zvířeti nelíbilo. Jisté je, že pes v noci na dítě zaútočil, a přestože se chlapec snažil bránit, zraněním podlehl. Pitva na jeho těle odhalila celkem 54 kousnutí, hlavně na krku, hlavě a hrudníku. Na hlavě měl velkou ránu 14 krát 15 centimetrů.

Majitelka psa chtěla uprchnout

Když si Willisová uvědomila, co dopustila, začala vykřikovat „moje dítě, moje dítě“, pomoci mu ale už nemohla. Majitelka psa se ještě před příjezdem policie sbalila, sedla na vlak a zmizela. Policie ji však brzy chytila. „Je v pořádku? Je to moje chyba, je to můj pes,“ řekla žena při zatýkání. Zvíře zabijáka policie následně odchytila a utratila. Majitelka kromě 3 let vězení dostala 10letý zákaz chovat psy.

„Nechat Frankieho samotného s tak obrovským a potenciálně velmi nebezpečným psem byl holý nerozum,“ řekl soudce Simon Carr, který rozsudek nad oběma ženami vynesl.

Pozůstalá rodina je z tragédie stále velmi nešťastná. „Byl to úžasný kluk - milý, pořád veselý, všichni kolem něj ho milovali. Žádný rozsudek nebude dost dlouhý,“ zlobí se chlapcova teta Danielle McRitchieová. „Ani dnes, ani zítra, a vůbec nikdy jim naše rodina neodpustí, že ho nechali v karavanu s tím psem, kterého sotva znal,“ zdůraznila.

Matka chlapce dostala dva roky

Před soudem stanula i matka tragicky zesnulého chlapce. Soudce uvedl, že věří, že lítost, kterou projevuje, je upřímná a skutečná, nicméně chlapce opustila, aby se bavila se svými přáteli. „Byla jste pít s velkou skupinou a pravděpodobně jste se vrátila o půlnoci a pokračovala v pití a přiznala jste, že jste brala kokain v jednom z karavanů. Nechala jste Frankieho se psem Winstonem. Byl to silný a mohutný pes. Byl to pes, kterého Frankie znal, ale nebyl to rodinný pes. Věděla jste, že byl Frankie vzhůru, zavřela jste psa a devítileté dítě do uzavřeného prostředí karavanu,“ uvedl podle informací britského deníku Daily Mirror soudce s tím, že kvůli vyjmenovaným důvodům bude matka za zanedbání dítěte poslána do vězení. Soud jí vyměřil dva roky za mřížemi. „Očividně nikdo neočekával, co se stane, ale existovalo riziko. Skutečnost, že jeho prarodiče byli poblíž v karavanu, je ještě smutnější,“ dodal soudce.