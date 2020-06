Sousedé a všichni, kdo rodinu znali, se stále nemohou vzpamatovat z nečekané smrti malé Terezky. Brání se přijmout fakt, že je už nikdy neuvidí všechny pohromadě jít do kostela, nebo že si obě sestřičky už nikdy nebudou vesele hrát. Andrej a Kristína mají také starší dceru, která chodí do třetí třídy, napsal server Plus JEDEN DEŇ. Ještě v dubnu se maminka Kristína pochlubila oběma dětmi na sociálních sítích, když zveřejnila šťastnou momentku z jarního výletu.

„Rodiče jsou milí a zlatí lidé, děti nade všechno milovali a vzorně se o ně starali. Je to strašné,“ prozradila pošťačka se slzami v očích. Starší sousedka odvedle také rodinu chválí. „Rodiče jsou to skvělí. Strašně to prožívám, protože vím, že děti po ně byly vším,“ zdůraznila stařenka.

Andrej a Kristína bydlí v domě už přes deset let. Dcera stařenky bydlí přímo naproti nim a s rodinou se stýkala. „Mám s nimi dobrý vztah. Když jsem viděla, kolik policejních aut tam jede, tak jsem se tak bála, jestli se něco nepřihodilo mojí dceři! Musela jsem se tam jít podívat,“ dodala stařenka. „Proplakali jsme celou noc,“ přiznala její dcera a se zarudlýma očima se raději rychle rozloučila.

Rodina měla vždy silný vztah k přírodě a ke zvířatům. Andrej i Kristína jsou vášniví pejskaři, Andrej navíc pracuje jako myslivec. Jeho žena často jezdívá po soutěžích s jejich výstavním jezevčíkem.