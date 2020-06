Třem policistům a jednomu civilistovi udělil policejní prezident Jan Švejdar medaile Za statečnost. Policisté Michal Cikryt a David Urban a jeden civilista Daniel Spěváček si převzali na radnici v Šumperku medaili za záchranu života. Vyjeli k požáru lesního posedu: Ve spáleništi ležela mrtvola muže

„24. dubna v brzkých ranních hodinách společnými silami vnikli do hořícího bytu v sedmém patře panelového domu v Čajkovského ulici v Šumperku, aby zachránili zde uvězněnou seniorku. Po vyražení dveří ženu v bezvědomí ze zcela zadýmeného bytu vytáhli na chodbu a potom ji už ve spolupráci s hasiči vynesli před dům,“ uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.

Podle ní se navíc trojice výrazně podílela i na evakuaci ostatních obyvatel domu. Samotní zachránci pak skončili v péči záchranářů, nadýchali se totiž nebezpečných zplodin.

Další medaili Za statečnost si převzal policista Tomáš Skalička z prostějovského dopravního inspektorátu. Skalička, mimo jiné i dobrovolný hasič, šel 29. dubna v podvečer obcí Ondratice domů. Když procházel kolem jednoho domu, všiml si, že se z něj valí kouř.