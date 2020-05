Začátkem dubna Viktor D. odjel jako vždy za hranice do Polska, odkud vozil balíky slámy do kutnohorské výtopny. Měl to být jeho poslední výjezd, jelikož se rozhodl, že po Velikonocích stávající zaměstnání opustí a nastoupí do nového. „9.4. odjel můj manžel Viktor pro svůj poslední náklad do polského města Swidnice pro balíky se slámou, které se vozí do výtopny pro Kutnou Horu. Ten den měl odevzdat i kamion a od úterý po Velikonocích nastoupit do nové práce. Bohužel k tomu již nedošlo,“ napsala na svůj facebookový profil vdova po Viktorovi Ladislava, která zůstala se dvěma malými dcerkami Baruškou a Meisinkou sama.

V Polsku totiž došlo k tragédii. Viktora tam zavalily balíky slámy a on na následky zranění zemřel. „Při nakládání došlo k nehodě a zatím z nezjištěných příčin zemřel pod balíky. Asi nikdo, kdo si tímhle neprošel, nemůže pochopit ten pocit bezmoci, který vás svírá, doma na něho čekaly jeho holky Baruška a Meisinka a hospodářství s koňmi,“ dodala v příspěvku zdrcená Laďka, která na všechno zůstala sama.

Navíc rodinu čekaly opletačky s úřady. V tu dobu docházelo k restrikcím kvůli pandemii koronaviru a polské úřady nechtěly tělo zesnulého muže vydat do Česka. „Můj manžel stále ještě není doma, nemohla jsem nechat ani vystavit parte a důstojně ho pohřbít, Polsko totiž odmítá manžela vydat zpět, a pokud budou zavřené hranice, tak to ani nehodlají učinit,“ uvedla Laďka tehdy na facebook.

„Nehoda se stala 70 km od hranic, vše řeším s ministerstvem zahraničí a s vyslanectvím v Polsku, ale zatím bohužel bez výsledku,“ dodala Laďka v příspěvku. Po několikatýdenním vyjednávání a po zásahu ministra zahraničí Tomaše Petříčka, se však nakonec podařilo vyjednat repatriaci. „Polsko se následně rozhodlo ke změně vládního nařízení. Postup Polska ale nebyl pružný. Jsme rádi, že se obě strany dohodly,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Pro rodinu tím skončilo jedno velké trápení a pozůstalí se konečně mohli s Viktorem důstojně rozloučit.

Laďka a její dcerky však zůstaly na vše samy. Obec Synkov-Slemeno se rodině, která se navíc stará o hospodářství, rozhodla pomoci. Vyhlásila na ně veřejnou sbírku.

„Pro zaopatření občanky Ladislavy D. po tragické události,“ stojí na vyhlášce veřejné sbírky. Všichni, kteří chtějí rodině pomoci, mohou přispět posláním libovolné částky na účet do 31. 10.