Slovenská policie ve středu večer zasahovala ve Vydranech, třicetiletý muž tam nahý pobíhal po ulici, a na auta kamenem škrábal jediné slovo – anglické help, tedy pomoc. Kámen hodil i jednomu z domů do okna. Přes veškeré úsilí záchranářů zemřel při převozu do nemocnice.

Obyvatele slovenského města Vydrany, které se nachází poblíž Dunajské Stredy, kolem půl desáté večer vyrušil povyk na ulici. Podle informací Televize Joj třicetiletý muž pobíhal po ulici a kamenem rozbíjel auta.

Na jejich kapoty navíc škrábal anglické slovo help, což znamená pomoc. „Help, že pomoc, to je anglicky. Úplně nahý člověk začal bouchat do auta a jeho máma ho tahala, tak ji začal bít,“ uvedla svědkyně pro televizi JOJ.

Slovo help měl muž napsat až na devět aut. Kameny rozbil i okno rodinného domu. „Dva velké kameny proletěly přes to sklo. Pravděpodobně měl v sobě nějaké drogy. Viděli jsme, že nám skáče po autě. Potom si tu lehl nahý. Kameny vyložil help. To vlastně napsal na každé jedno auto. Potom utíkal zničit další auta,“ popsala desetiminutové řádění muže další svědkyně.

Podle informací televize Joj to nebyl první incident. Před rokem měl muž napadnout sousedku, druhý den si však nic nepamatoval. „Když nemá v sobě drogy, tak je klidný, hodný chlapec byl stále,“ uvedla sousedka.

Muž byl po příjezdu záchranářů naložen do sanitky, zemřel však při převozu do nemocnice. „Navzdory maximálnímu úsilí se muže nepodařilo zachránit a zemřel v ambulanci záchranné služby,“ uvedla mluvčí Operačního střediska záchranné zdravotní služby SR Alena Krčová.

Video Zfetovaný muž (†30) pobíhal nahý po ulici a volal po pomoc. Zemřel v sanitce - Televize JOJ

Případem se nyní zabývá inspekce ministerstva vnitra. „Za účelem objektivního zjištění všech skutečnostní přebral vyšetřovatel i znalce z několika oborů. Vzhledem na počáteční stádium vyšetřování ne je možné poskytnout žádné další informace,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra SR Petra Frieseová.