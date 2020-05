Tento druh jedovatého, bodavého hmyzu může dorůst až velikosti 6,35 centimetru a jeho domovinou je jihovýchodní Asie, Čína a Tchaj-wan. Jenže nehodlá zůstat jenom tam!

Vědci si nejsou jistí, jak se sršně mandarínské do Washingtonu dostaly. Nejpravděpodobnějším scénářem je, že dorazily v některém z kontejnerů na lodích připlouvajících do washingtonských přístavů. Zima však skončila a ony se probouzejí ze zimního spánku. O jejich nevítané přítomnosti svědčí jejich záchyty v pastech entomologů.

„Sršeň mandarínská může člověka bodnout opakovaně a vypustit do těla velkou dávku jedu díky své velikosti. Samotný jed je velmi silný a vytváří kolem rány lokální nekrotickou tkáň. To znamená, že se tkáň kolem místa vpichu začne rozpadat," řekl agentuře Reuters Sven-Erik Spichiger, entomolog z ministerstva zemědělství státu Washington.

„Odborná literatura uvádí, že většina lidí jedno nebo dvě bodnutí přežije," dodal s tím, že pokud člověk utrží víc bodnutí, nekróza a jed se začnou dostávat do krevního oběhu a do orgánů. „Více bodnutí může být doslova smrtelné," uvedl entomolog.

Podle serveru The Verge je bolest při bodnutí sršní mandarínskou taková, jako by člověku do kůže projel rozžhavený kus kovu. Kdo by jim chtěl utéci, měl by mít na paměti, že dosahují rychlosti letu až 32 kilometrů v hodině - pro srovnání: rychlost běhu Usaina Bolta při rekordu na 100metrové trati se v roce 2009 přiblížila 45 kilometrům v hodině.

Krom nebezpečí, které představuje pro člověka, ohrožuje sršeň mandarínská také zemědělství a včelařství, protože je o ní známo, že napadá včely medonosné. Několik sršní dokáže během pár hodin zničit celý úl.

„Sršně přejdou do 'vražedné fáze', při níž zabíjejí včely tak, že jim utrhnou hlavu. Úl pak brání jako svůj vlastní a včelími larvami a zbytky jejich těl krmí své potomky,“ uvádí webová stránka washingtonského státního ministerstva zemědělství. Úřady ale varují proti tomu, aby se s nimi lidi pouštěli do křížku na vlastní pěst.

"Nechceme, aby se lidé pokoušeli sami likvidovat hnízda sršně mandarínské. Běžný včelařský oděv vás před nimi neochrání - jejich žihadlo je dlouhé šest milimetrů a bez problémů pronikne většinou oděvů," dodal Spichiger.