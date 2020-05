Práce operátorů a operátorek záchranné služby není jednoduchá. Jako první čelí zprávám od lidí, kteří potřebují pomoc. Ne vždy se ale jedná o akutní případy. K jednomu velmi podivnému došlo na Mělnicku. Miroslava se znovu narodila: „Sestřelila“ mě v protisměru namol opilá státní zástupkyně!

„Zazvonil telefon a po mém klasickém představení: ,Záchranná služba Středočeského kraje, dobrý den!' se ozvalo: ,Prosím, přijeďte si pro mě, já jsem ho zabil!',“ popsala nečekané chvíle operátorka Jitka. Pán na telefonu byl prý klidný, ale stále opakoval: „Já jsem ho zabil, umlátil jsem ho, přijeďte si pro mě!“

S návštěvníkem prý neměl slitování

Operátorku samozřejmě napadlo, že by si z ní někdo mohl dělat legraci. „Tak jsem volajícímu oznámila, že posílám i policii, ale pán se kupodivu nezarazil (ani neprotestoval) a stále trval na tom, že ho prostě zabil,“ uvedla Jitka. Stále však nebylo jasné, komu měl podle vlastních slov ublížit.

Nakonec se společně propracovali k tomu, koho tedy muž zabil. „Na moje otázky pán klidně a srozumitelně odpovídal. Když jsme se dostali k tomu, koho tedy zabil, pravil: ,KRYPTONA!' A sakra, musím se přiznat, že do dnešního dne opravdu nemám ani tušení, kdo, nebo co to ten Krypton je. Ale budiž, nemusím ani jako operátorka vědět všechno,“ popsala Jitka. Děsivá minulost údajného vraha cyklistky z Olomouce: Zabíjet chtěl už před 14 lety!

Umlátil jsem ho kladivem!

„Oni mi sem pořád lezou, já tady mám autodílnu! Mám tady velké akvárium a v něm želvy! Tak jsem vzal kladivo a umlátil jsem ho!“ řekl do telefonu volající muž. „Hmmm, dobře, dobře, sanitka už vyjela a policie taky,“ uklidňovala muže Jitka.

„Jo, a po zahradě mi chodí žirafy!“ vylekal muž volající operátorku. Jitka proto rychle zavolala posádkám, které jely na místo, a zasvětila je do problémů, předala jim také důležitou informaci o žirafě! Odpověď paní doktorky byla skvělá: „Jestli mě ta potvora kousne přes plot, tak mě klepne!“

Krypton se vypařil beze stopy