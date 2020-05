Rodiny zavražděného Kuciaka a Kušnírové se dohodly, že nechají zbourat dům ve Veľké Mači, ve kterém došlo k vraždě. Místo domu bude na místě stát park, ve kterém budou mít možnost zasadit stromek novináři. V letní kuchyňce pak bude památný pokoj. Kočner před soudem kvůli vraždě novináře Kuciaka: Šokující vyjádření o jeho snoubence a lítost?

„Bude prosklený a budou v něm věci, které měly naše děti rády,“ řekl pro novinky.cz otec zavražděného Jozef Kuciak. Uvedl ale, že vybudování parku nebude jednoduché, podle něj bude potřeba zajistit finanční prostředky a vyřešit formality s pojišťovnou. „Ještě to nějaký čas potrvá,“ dodal.

O plánech ví i starosta obce Veľká Mača, ten slíbil, že obec bude sekat trávu na pozemku. Doteď se o trávu před domem starají sousedé, kterým otec Kuciaka poděkoval. Bydlí v obci Štiavnik, nedaleko hranic s Českem, do Veľké Mače to mají přes 150 kilometrů. Matka zavražděné Kušnírové bydlí v obci Gregorovce, do obce to má 350 kilometrů. Rodiče Kuciaka a Kušnírové nevydrželi v soudní síni: Tohle už na ně bylo moc!

Specializovaný soud

Proces s Marianem Kočnerem, který si měl vraždu objednat, stále pokračuje. Obvinění dále čelí Andrea Zs., ta měla být zprostředkovatelem vraždy a pak Tomáš Sz., ten měl vrahovi dělat řidiče.