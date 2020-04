Opilá žena s psychickými problémy způsobila pořádný rozruch v centru Ústí nad Labem. Rozhodla se ukončit svůj život skokem z okna. „Policejní hlídka vyjela na základě informace od operačního důstojníka k ženě stojící v okně bytu v sedmém patře panelového domu. Stála na parapetu a držela se pouze hromosvodu,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Tragédie u Nýřan má temnou dohru: Máša (†24) byla těhotná, zemřela i se synem Pepíčkem (†5)

Čtveřice policistů na nic nečekala, vyběhla do bytu, kde se rozdělila. „Jeden kolega s ní komunikoval a já z druhé místnosti čekal na vhodný okamžik. Pak se ale najednou pustila hromosvodu a udělala krok do prázdna,“ popsal drama jeden ze zasahujících policistů.

Na nic nečekal, okamžitě ženu objal v pase a strhnul do bytu. „V jednu chvíli jsem si myslel, že ji neudržím a vypadne mi, bylo to hodně náročné, ale naštěstí jsme to zvládli,“ doplnil policista. Ženu si poté převzala do péče záchranka.

Video Policisté zachránili život ženě, málem skočila ze sedmého patra paneláku. -

Na podobné zásahy jsou policisté sice cvičení, přesto je to pro každého z nich vždy psychická zátěž. „Teprve později jsem si uvědomil, co všechno se mohlo stát. Asi bych se těžko srovnával s tím, kdyby to skončilo tragicky,“ svěřil se policista. „Hluboce se klaním policistům za tento zákrok a jsem hrdý, že je tady máme,“ dodal šéf ústecké policie Vladimír Danyluk.

Lék Maxíkovi uhradí pojišťovna, řekl Babiš! Ostrá reakce táty a odmítnutí?! Kde byl v březnu, zlobí se

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.