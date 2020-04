Policie obvinila 42letého muže z Orlickoústecka z vraždy spáchané obzvlášť surovým způsobem. "Hrozí mu 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest," řekla policejní mluvčí Lenka Vilímková. Muž je podezřelý, že minulý týden vraždil v obci u Lanškrouna. Sekyrou rozsekal vlastní mámu (†76), říkají ve vsi. Policie podezřelého vraha po 4 dnech dopadla

Policie po něm několik dní pátrala, desítky příslušníků z pořádkové jednotky společně s jinými útvary prohledávali přilehlé lesy, pomáhal jim v tom i psovod. Do vzduchu byl dvakrát povolán vrtulník, podle informací Blesku vždy v nočních hodinách.

„Důvody vazby jsou dva, mohl by uprchnout a vyhýbat se trestnímu stíhání, za další by mohl trestnou činnost opakovat," řekl mluvčí okresního soudu v Ústí nad Orlicí Jan Procházka. Policisté se k případu podrobněji nevyjadřují. „Součástí dalšího vyšetřování bude i zadání znaleckých posudků ke zkoumání duševního stavu obviněného," uvedla Vilímková. Na muže byla ve středu uvalena vazba. Sebevražda herečky (†39) z Pelíšků, která skočila pod metro: Dříve se vrhla z okna!

Zvlášť surové vraždě měl předcházet konflikt se zabitou matkou. Server iDnes.cz uvádí, že muž ženu napadl ostrými předměty do oblasti krku a oběti pak uřízl hlavu. „Po násilném činu z místa uprchl. Na útěku se zbavil některých oděvních svršků a před dopadením se skrýval v lesích, kde se živil rostlinami a pil vodu ze studánek,“ doplnila Vilímková pro iDnes.

Blesk.cz mluvil i s ženou, která obviněného znala. „Znám ho od mládí, byl to moc hezkej kluk a jako číšník hrozně šikovnej, pak ho někdo zlákal, ať jde dělat do Prahy a po letech se vrátil jako troska,“ uvedl pro Blesk obyvatelka nedalekého Lanškrouna. „Úplně divnej pocit, když toho kluka znáš od mládí. Nikdo kdo ho znal by to do něj neřekl,“ dodala.