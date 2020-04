Tragická nehoda obousměrně uzavřela dálnici: Mladý muž přišel o život, zasahoval i vrtulník

Krátce po poledni došlo k tragické dopravní nehodě na dálnici D2. Kamion v plné rychlosti narazil do vozidla asistenční služby. Pracovník asistence bohužel na místě podlehl zraněním.

Dálnice D2 ve směru na Brno byla ve středu od 13:30 na 57. kilometru u Lanžhotu na Břeclavsku obousměrně uzavřena kvůli nehodě nákladního auta a vozu údržby. U nehody přistál vrtulník. Jak uvedl mluvčí policie Petr Vala, zemřel při ní pracovník údržby.

Odklon směrem do ČR provádějí už policisté na Slovensku. Dálnici bylo nutné uzavřít i v protisměru kvůli přistání vrtulníku. Příčinu nehody policie vyšetřuje.

Nehoda se stala mezi hraničním přechodem a Lanžhotem. „Dosud z nezjištěných příčin zde došlo ke srážce nákladního automobilu a vozidla ředitelství silnic a dálnic. Při nehodě utrpěl pracovník údržby velmi vážná zranění, kterým na místě podlehl,“ uvedl mluvčí na policejním webu. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl na twitteru uvedl, že kamion narazil v plné rychlosti zezadu do vozidla asistence.

„Na dálnici zastavilo v odstavném pruhu auto a vůz asistence tam vyjel, aby jej označil, což je standardní postup. V okamžiku, kdy to auto bylo zajištěno a odtažené, naši pracovníci značení likvidovali, sbírali kužely. V tu chvíli tam v plné rychlosti vletěl kamion a našeho člověka smrtelně zranil,“ popsal ČTK Rýdl.

„Mladý muž zemřel ještě před naším příjezdem,“ řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Doplnila, že nikdo další zraněn nebyl.

Na dálnici přistál i záchranářský vrtulník, a to do jízdních pruhů směrem na Slovensko. Také ten byl proto na dobu nezbytně nutnou uzavřený. Bothová uvedla, že vrtulník zpět letěl prázdný.

Ve směru do Česka dopravu odklánějí z dálnice už slovenští policisté, jezdit by se mělo přes přechod Holíč - Hodonín. Vozy by se pak měly zpět vracet na D2 na exitu 48 Břeclav.

V místě se tvořily kratší kolony. Web Dopravniinfo.cz odhaduje, že by omezení v místě mohlo skončit kolem 18:30.