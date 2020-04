Muž brutálně zabil svou exmanželku: Našli ji v pytli napůl zahrabanou v zemi

Camila Aldana Taroccová (†26) byla pohřešována 10 dní, pak ji našli nedaleko bydliště jejího ex. Identifikována byla podle tetování, které měla na krku. Nejdříve obvinili jejího současného přítele, pak ale vsadili do vazby bývalého manžela, 33letého Ariela Alberta Gonzáleze.

Rodina mladou a pohlednou Camilu nahlásila jako nezvěstnou začátkem dubna, když zjistili, že se nevrátila domů. Její zoufalá matka sama po městě vylepovala plakáty s fotografií pohřešované dcery. Dějištěm smutných událostí se stalo argentinské město Moreno v provincii Buenos Aires.

Camilu nakonec policie našla po deseti dnech. Bohužel byla brutálně zavražděna. Podle argentinského zpravodajského serveru Infobae.com pachatel její tělo zabalil do igelitového pytle na odpadky a nechal ji napůl zahrabanou v zemi. K zločinu mělo dojít, když se González bývalé manželce nabídl, že ji autem „přiblíží“ k autobusové zastávce. Ten den totiž trávila čas s ním, jakožto s otcem jejích dvou dětí. Další okolnosti zločinu však policie drží v tajnosti.

Podle informací serveru Mirror se údajně bývalý manžel González svým příbuzným sám doznal k tomu, že „bývalku“ zavraždil. Nyní je veden jako podezřelý a držen pod zámkem ve vazbě. González měl v době, kdy mladá žena přišla o život, porušit domácí vězení, jež mu bylo přikázáno poté, co se dopustil násilí na jiné ženě.

Camila zplodila s Gonzálezem dvě děti, jimž je nyní pět a sedm let. Na sociálních sítích brutálně zavražděnou oplakávají přátelé, rodina, sousedé i neznámí lidé a vraha posílají do horoucích pekel. Argentina by ráda zatočila s domácím násilím na ženách, které je v této jihoamerické zemi každoročně pácháno v relativně vysoké míře. Nyní se navíc přidala jako rizikový faktor ještě nucená karanténa, kterou mají v zemi zavedenou již několikátý týden. Lidé tak mají omezené možnosti, jak se stýkat s někým jiným než jsou rodinní příslušníci.

Veřejně je známé jen jediné vyjádření domnělého vraha v souvislosti s tímto zločinem, když řekl, že „soudit mě může jenom Bůh“. Argentinci si nyní nepřejí nic jiného, než aby Bůh jednal rychle a spravedlivě.