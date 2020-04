Čin, který otřásl i otrlými olomouckými kriminalisty. V pátek zadrželi sedmatřicetiletého muže, který měl ve středu brutálně napadnout a zavraždit cyklistku (†51) na louce nedaleko hanácké metropole. Útočník si přitom měl ženu vybrat náhodně. Její tělo se našlo stovky metrů od cesty, kde leželo opuštěné kolo. Podezřelý recidivista žijící jko bezdomovec je v policejní cele, kriminalisté podali návrh na jeho vzetí do vazby.

Novinářům informace o případu potvrdil náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování z krajského ředitelství policie v Olomouci Radovan Vojta.

Žena se podle Vojty ve středu odpoledne vydala na kole za svým známým. Na polní cestě v městské části Chválikovice ji znenadání napadl cizí muž. Žena útok nepřežila. Policisté ve středu nejdříve prověřovali oznámení o pohřešování cyklistky.

Příbuzný pak večer policistům řekl, že na polní cestě nalezl ženino kolo. „Spustila se pátrací akce v okolí jízdního kola, a to i s využitím psovodů. Po krátké chvíli zhruba 500 metrů od kola našla policie tělo ženy, která již byla mrtvá. Po prvotním ohledání bylo zřejmé, že došlo k surovému útoku na tuto ženu,“ uvedl Vojta.

Kriminalisté sestavili speciální vyšetřovací tým. Do pátrání po nebezpečném pachateli se zapojilo pět desítek kriminalistů z Olomouce, přes 60 policistů odboru pořádkové služby, kynologové se služebními psy i specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertíz z Frýdku - Místku. Podezřelého zadržela zásahová jednotka Moravskoslezského kraje.

Nedaleko místa činu vyšetřovatelé nalezli jeden ze smrtících nástrojů,podle FTV Prima šlo o sekeru, a po vyhodnocení získaných informací se postupně dostali na stopu podezřelého, kterého v pátek v Olomouci zadržela zásahová jednotka.

„Jedná se o muže, který k dané oběti neměl vůbec žádný vztah. Podezřelý muž nemá trvalé bydliště, je na pohybu a v lednu 2020 byl propuštěn z výkonu odnětí svobody,“ podotkl Vojta.

Video Policie v Olomouci dopadla vraha ženy - Policie ČR

Vojta dnes nechtěl komentovat motiv vraždy. „Policie ho ale zná,“ uvedl Vojta. Zadržený muž byl ve vězení 14 let za majetkovou a násilnou kriminalitu. „Byla to náhodná oběť. Veškeré indicie, které máme, nám ukazují, že zadržená osoba jela vykonat tento trestný čin a bylo jí jedno, koho si najde," řekl Vojta.

Zadrženého policie obvinila z vraždy, za kterou mu u soudu hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest, což je 30 let vězení nebo doživotí. V Olomouckém kraji je to letos druhá vražda. V únoru napadl sekáčkem na maso nájemník majitele bytu v Bedihošti na Prostějovsku. Napadený muž později zemřel.