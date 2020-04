Lékař se začal chovat agresivně, a proto na něj pacienti zavolali strážce zákona. Po jejich příjezdu v chování pokračoval, a tak ho zadrželi. Několikrát lékaře vyzvali k tomu, aby se podrobil dechové zkoušce. On ale odmítl.

Dechovou zkoušku odmítl

„Obviněný sloužící lékař odmítl zkoušku na přítomnost návykové látky v těle,“ řekl TV Joj policejní mluvčí Pavol Kudlička. Lékař byl proto odveden do cely a o pár hodin později už měl na krku obvinění. Horor v bytovce: Našli v ní týden hnijící mrtvolu, dveře od bytu byly utěsněné stavbařskou pěnou

„Vyšetřovatel obvinil 66letého muže z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodal mluvčí. Podle psychiatričky Dariny Hrabkové je takovéto jednání potenciálně nebezpečné. Lékař může špatně diagnostikovat i nařídit nevhodnou léčbu.

Lékař putoval do vazby

Soudce okresního soudu v Prievidzi poslal lékaře do vyšetřovací vazby. „Existuje obava, že by obviněný nadále užíval alkoholické nápoje anebo jiné látky, které mají vliv na jeho psychiku, čímž by mohl ohrozit pacienty, anebo spáchat trestný čin střelnou zbraní, které je držitelem,“ uvedl mluvčí krajského soudu v Trenčíně Roman Tarabus.

Video Lékař byl agresivní na pacienty: Ordinoval opilý! - TV JOJ

Doktorova ambulance v obci Valašská Belá nyní zeje prázdnotou. Nikdo tam neordinuje. „Nevím, co je s panem doktorem. Nevím, co se děje, i když se něco povídá, ale oficiální stanovisko nemám,“ řekl starosta obce Miloš Cúcik. Podle informací televize měl muž problémy už v minulosti.

Stížnosti na doktora