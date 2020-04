Byla to profesionálka, která vyřešila bezpočet kriminálních případů. U policie pracovala detektivka Alfreda Fluckerová (39) příkladně 15 let. Pak se ale zamotala do milostného trojúhelníku se svým kolegou a rázem už nedokázala zachovat chladnou hlavu. Svoji sokyni v lásce Kanishu Nicole Fullerovou (†43) chladnokrevně zastřelila v Birminghamském Germania parku v americké Arizoně.