Skupinka osmi přátel z Británie se ve čtvrtek rozhodla užít si hezkého počasí a vyrazila na piknik do národního parku Peak District. Na to, že se lidé nemají shromažďovat a nemají opouštět své domovy, pokud to není nutné, výletníci zjevně nějak zapomněli, připomněla jim to až policie.