Začátkem března se na sociální síti facebook pod příspěvkem kritizujícím Křečkův postoj vůči případům diskriminace Romů na trhu s bydlením objevil komentář, v němž stálo: „Jedno odmítnutí cigana rasismus nedělá.“ Příspěvku dalo několik lidí „líbí se mi“ a mezi nimi se objevilo i jméno ombudsmana Stanislava Křečka. Aktivity ochránce lidských práv na sociální síti si všimlo několik lidí, které jeho reakce na rasistický příspěvek jakožto ombudsmana je pobouřila.

Ombudsman Křeček: Zastupoval jsem mnoho Romů a chování prodavačky bylo odporné

„Toto se líbí Stanislav Křeček, Ombudsman České republiky l. p. 2020.,“ uvedl na facebooku Matěj Hollan, zakladatel hnutí Žít Brno, se snímkem jména ombudsmana Křečka pod příspěvkem. „Hanba!“ napsal uživatel František. „Okamžitě by měl odstoupit, kdyby měl kouska sebereflexe, už dávno jen zahradničí na chatě (jak to dělal jako zástupce) a netrolí důležitý úřad,“ míní uživatel Iván.

Skončí Křeček dřív, než začal? Klaus ml. chce zrušit úřad ombudsmana, návrh jde na vládu

Ombudsman se odmítl ke své aktivitě vyjádřit. „Stanislav Křeček to nejen bagatelizuje, ale dokonce to popírá. Tvrdí, že zde vůbec neexistuje žádná diskriminace, což potvrzuje, že nechápe, o co tady jde. Je důležité, aby byl o tom vznesen poplach, aby o tom sdělovací prostředky neustále informovaly. Veřejný ochránce práv, jako je tento, je dobrý jen na jednu věc, a to se za něj stydět. Mimo jiné jsem přesvědčen, že to porušuje i evropské zásady a předpisy,“ uvedl Hollan pro zpravodajský web Romea.cz.