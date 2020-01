Soud sebral postižené mámě dítě a svěřil ho babičce. Po zásahu ombudsmanky otočil

Dítě ženy se zdravotním postižením svěřil soud na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) i přes její nesouhlas do péče babičky. Případem se zabývala veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Podle ombudsmanky OSPOD chyboval, matka ani nedostala šanci prokázat, že se o dítě dokáže postarat. V tiskové zprávě to dnes uvedl Stanislav Biler z kanceláře veřejného ochránce práv. Soud po odvolání po více než roce svěřil dítě do péče matky a matku nakonec podpořil i OSPOD.