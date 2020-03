Falešné plastické lékařce přezdívají Frankenstein! Pacientky končily zohavené

Ve městě Krasnodar na severozápadě Ruska měla Antonina Gorbunovová zfušovat přes tucet plastických operací! Podle všeho byly její lékařské diplomy, kterými se prokazovala, podvržené. Některé z žen Gorbunovová operovala opakovaně, až šestkrát.

Ženy si ze suterénního bytu, který falešná doktorka vystupující pod jménem Alyona Verdy vydávala za soukromý operační sál, odnesly třeba zničený nos, zohavenou vaginu, nedovírající se oční víčka či neodborně provedenou liposukci.

Jednou z postižených byla třiatřicetiletá Anastasia Ismailovová. Ta si za v přepočtu více než 90 tisíc korun chtěla pořídit nové břicho pomocí operace zvané abdominoplastika. Místo krásného bříška si však odnesla vážné pooperační komplikace: vyvinula se u ní nekróza.

Jiná žena, sedmatřicetiletá Elena Sokolovová, si zaplatila v přepočtu téměř 70 tisíc korun za úpravu prsou po porodu. „Chtěla jsem trochu zpevnit prsa a odstranit asymetrii,“ vyprávěla pro deník Komsomolskaja pravda. Když doma sundala obvazy, téměř při pohledu na svoji hruď omdlela. Výsledek vypadal jako po zásahu řezníka, nikoli lékaře. Elena dále vypověděla: „Když jsem za ní zašla, vypadala, jako by ji její vlastní práce samotnou šokovala, když to viděla. Ptala jsem se, proč mám v prsou díry...". Elenu nyní čeká nákladná opravná operace z rukou nějakého kvalitnějšího operatéra.

Gorbunovová veškerá osočení z nekalých praktik odmítla v rozhovoru, který poskytla ruské REN TV. V interview tvrdila, že její stíhání je výsledkem msty, kterou proti její osobě zahájila klinika estetické medicíny, kde dříve pracovala. Důvodem k jejímu vyhazovu mělo být podle jejích vlastních slov to, že upozornila na nedostatek léků proti bolesti na klinice. Zároveň ovšem v rozhovoru připustila, že byla pokutována v souvislosti s úmrtím pacienta, k němuž na jejím pracovišti došlo.

Některé z pacientek, které domnělá chiruržka zohavila, Gorbunovovou zažalovaly již v roce 2019. Podvodnice následně strávila deset měsíců ve vazební věznici. Byla však propuštěna pro nedostatek důkazů, že by operované ženy skutečně přišly k vážné úhoně. Nicméně poté, co začátkem 2020 vyšetřovatelé objevili nové případy z roku 2015, ženu policie opět zatkla a umístila ji do domácího vězení.