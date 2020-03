Byli to nadějní ukrajinští šachisté, kteří spolu dokonce chodili. Úplně moudří ale nebyli. Stanislav Bogdanovič (†27) a jeho přítelkyně Alexandra Vernigora (†18) byli nalezeni mrtví ve svém moskevském bytě, kde žili. Kolem nich se válely balonky, z nichž inhalovali oxid dusný.

Oxidu dusnému se také říká lidově rajský plyn. Kromě lékařství se používá také jako rekreační droga. Podle BBC byl moskevský byt plný balonků. Oba se tak jasně otrávili. Policie prohlásila, že ve smrti páru nemá prsty nikdo další.

Saša v ruské metropoli studovala Moskevskou státní univerzitu. Stanislav byl šachový velmistr, který hrál placená online klání. Ukrajinská veřejnost ho za poslední utkání, které vyhrál za Rusko, pranýřovala. On se hájil tím, že prostě soutěží pro peníze.

Standa hrál pro prachy