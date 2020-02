Děsivé záběry: Chlapce (18 měs.) ve výtahu napadl rozzuřený buldok! Zvíře se dítěti zakouslo do nohy

Děsivé záběry: Chlapce (18 měs.) ve výtahu napadl rozzuřený pitbull! Zvíře se dítěti zakouslo do nohy (Autor: Reprofoto Youtube/ Focus On News)

Na dětské hřiště mířila chůva s osmnáctiměsíčním chlapcem. Ovšem poté, co dvojice nastoupila do výtahu, vletěl dovnitř rozzuřený buldok a napadl jejího malého svěřence! Brečícímu dítěti se zakousl do nohy. Incident, který se odehrál ve čtvrtek v brazilském městě Belém, zachytila bezpečnostní kamera.