Emma Valentina Hernandezová pocházející z amerického města Detroit ležícího ve státě Michigan jela na kole, když na ni zničehonic zaútočili tři pitbulové. „Vyšel jsem ven, viděl jsem tři psy na malé dívce. Ani na minutu jsem nezaváhal a běžel jsem, vzal jsem cihlu a hodil ji po psech,“ řekl pro The Sun svědek tragédie, dívčin soused, Edward Cruz. „Bylo to hrozné. Je strašlivé, že se to stalo jí,“ dodal. Jeden ze sousedů dokonce vzal zbraň, aby dívce zachránil život. Ve chvíli, kdy na místo dorazili záchranáři, vystřelil a jednoho psa zasáhl.

Podle jedné ze svědkyň Deborah Goldenové, která procházela kolem, to byl strašlivý pohled. „Ta malá dívka měla utržený kus krku visící ven a nebyla při vědomí,“ řekla pro ClickonDetroit. Běžela k ní, aby jí dala první pomoc. „Naklonila jsem jí hlavu a její táta držel stranu jejího krku a položil na něj tričko,“ dodala.

„Dělal jsem, co jsem mohl. Zkoušel jsem ji resuscitovat. Snažil jsem se jí pomoci. Dělal jsem vše, co bylo v mých silách. Už byla po smrti, když jsem se k ní dostal,“ uvedl zdrcený otec.

Jeden ze psů byl zastřelen a další dva skončili v karanténě. Strážci zákona zadrželi jejich majitele, ovšem zda byla vznesena obvinění, není jasné. Otec Emmy uvedl, že týden před útokem se měl s majitelem pitbulů pohádat kvůli špatnému zabezpečení zahrady. „Věděl jsem, že tam ti psi byli. Znal jsem toho souseda. On se prostě o ně pořádně nestaral. Mohl tomu zabránit,“ uvedl Hernandez.