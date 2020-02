Týdenní miminko narvala do kabelky a chtěla ho propašovat do letadla: Doživotí za únos?

K incidentu došlo vloni v září na letišti ve filipínské Manile. Celníci Jennifer Talbotovou zadrželi, když se snažila propašovat na palubu letadla šestidenního novorozence! Malého chlapce jménem Andrew se snažila pronést v kabelce a odletět s ním do amerického Detroitu.

Talbotová se podle informací britského deníku Daily Mail vydávala za tetu malého chlapce a poté, co byla zadržena, policii předložila prohlášení matky dítěte Maricris Dulapové. Devatenáctiletá matka v prohlášení uvedla, že souhlasí s tím, aby Talbotová vzala jejího syna do Spojených států. V dokumentu Dulapová uvedla, že cesta do Spojených států jejímu synovi umožní získat jméno a zároveň se stane členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a setká se se svou prababičkou dřív, než zemře. „Aby se setkal se svou prababičkou, můj syn pojede nejdříve do Ohia a později do Utahu se svou tetou,“ stálo v prohlášení. Ovšem na dokumentu nebyl podpis matky, tudíž ho strážci zákona neuznali jako platný a Talbotová byla obviněna z obchodování s lidmi a únosu. Chlapec byl předán do péče sociální služby a Talbotové hrozí doživotí. Dívka (10) v Plzni vypadla z okna: Matka ji držela za ruce, popisují svědci a mluví o vážné nemoci

Talbotová se svou početnou rodinou žije v americkém státě Utah ve městě Sandy. Dvě její děti jsou však už dospělé a dvaačtyřicetiletá žena se svým manželem Kirkem (58) toužili po dalším dítěti. To se jim však dlouho nedařilo, a proto začali přemýšlet o adopci.

„Máme obrovský dům a ještě větší srdce. Hodně s našimi dětmi cestujeme po světě, čímž jim umožňujeme získat zkušenosti, které získá jen málo lidí. Když jsme doma, naše děti hrají fotbal a navštěvují soukromou školu. Navštěvujeme kostel o nedělích a každý den spolu večeříme,“ psala na sociální síti Jennifer.